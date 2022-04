Projeto prevê alteração da Lei sobre período de férias e recesso dos professores do Magistério Municipal

Está na Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar nº 008, de 4 de abril de 2022, que dispõe sobre a alteração do Capítulo X, da Lei Complementar Municipal n.º 94, de 22 de novembro de 2007, cujo objetivo é corrigir falha identificada que confronta a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), regime seguido pelo Município no quesito das férias e a suspensão de atividades dos docentes com os alunos.

“Na legislação anterior os conceitos ‘férias’ e ‘recesso’ eram tratados em um único dispositivo, cuja confusão de conceitos fazia-se entender que os professores poderiam ter 45 dias de férias ao ano, o que contraria inclusive a Constituição Federal que garante ao empregado 30 (trinta) dias de férias”, esclarece o texto da justificativa do PLC.

Com a mudança, a redação ficaria da seguinte forma: Artigo 34 – Os docentes do magistério público municipal usufruirão 30 (trinta) dias de férias anuais em período coincidente com o calendário escolar, observadas as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 34-A – Observado o interesse público, a suspensão das atividades dos docentes com aluno será de 15 (quinze) dias e estará prevista no Calendário Escolar.

A confusão de conceitos existente até entçao, segundo o Executivo, “deu ensejo à inúmeras demandas e acaba por distinguir os profissionais do magistério dos demais servidores do município.”

A Prefeitura solicita que o PLC seja apreciado em caráter de urgência.

Após ser lido na sessão ordinária da última segunda-feira (4), o Projeto foi despachado às comissões permanentes da Câmara, para análise e emissão de pareceres. Depois deste processo, a matéria volta ao plenário e será votado pelos vereadores.