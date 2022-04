Life FM e Cultura FM: Memória, cultura e política

Deve-se considerar que a atual conjuntura em que o país está buscando marcar presença em tempo de Pandemia, continua proporcionando muitos desencontros em todas as áreas do mercado.

Neste contexto um tanto quanto complicado para todos (as) aqueles (as) que continuam “acreditando” que o dia de amanhã será melhor, antes disto, deve-se refletir sobre o contexto que envolve as áreas da memória, cultura e política.

Desta forma, pode-se projetar novas perspectivas para um olhar além do denominado “senso comum” que continua predominando na comunidade local em tempo de pós-globalização midiática.

Jornal do “Meio Dia”

Todas as segundas-feiras, das 12h15 às 13h, ainda, por meio da parceria entre as Equipes de jornalismo da Rádio Life FM e Rádio Cultura FM, estão ocorrendo diversas entrevistas coordenadas pelo jornalista diplomado, Sérgio Barbosa, professor da UniFAI e coordenador do Projeto de Revitalização e Profissionalização da emissora educativa que é mantida e administrada pela UniFAI.

Nesta segunda-feira, 11, esteve marcando presença nos estúdios da Life FM para debater por meio de um diálogo em nível local, o advogado adamantinense, Sílvio Graboski.

Graboski possui vasta experiência na área jurídica e atualmente está desenvolvendo projetos focados na área do Direito Educacional, bem como, promovendo cursos e orientações para o setor público no cenário nacional.

Também, nesta entrevista, demonstrou o seu vasto conhecimento sobre “vinhos”, proporcionando para os (as) ouvintes da 107,9 e outras possibilidades mediadas pelas plataformas utilizadas pela LIFE FM, as qualidades e “dicas” dos vinhos disponibilizados no mercado.

Memória e cultura

Os temas relacionados com as áreas da Memória por meio da história, ainda, as propostas patrocinadas pela Cultura, foram pautas que marcaram a entrevista com o advogado Sílvio Graboski.

Neste contexto plural para o país, considerando a inexistência de políticas públicas em todas as áreas de interesse comunitário, deve-se reforçar que se torna fundamental o envolvimento da população no debate cultural.

De acordo com o jornalista Sérgio Barbosa, “tais entrevistas estão sendo pautadas pelo momento atual, todavia, o conhecimento deve estar em todo o processo, possibilitando um diálogo por meio da reflexão crítica”.

Ainda, a parceria entre a Life FM e Cultura FM está em sintonia com a proposta organizacional das duas emissoras, pois, envolve as áreas comunitária e educativa.

Próxima entrevista

No dia 18, segunda-feira, das 12h15 às 13h, a presença marcante de “Eder Ruete”, tendo em vista que o diálogo deve ser a marca mais do que registrada neste atual cenário para a comunidade local.