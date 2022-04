Jardim Adamantina e Vila Jamil de Lima são beneficiadas com recapeamento asfáltico

As ruas João Caldeira Filho, trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua João Latini e Basílio Marine, trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua João Latini, no Jardim Adamantina e a Alameda Belo Horizonte, trecho entre a Rua Walter Meneghin e Rua Líbero Badaró, na Vila Jamil de Lima foram beneficiadas com a execução de recapeamento asfáltico.

A melhoria nas três ruas soma 6.281 metros quadrados. Para a realização do serviço, foi destinado ao município R$ 200 mil reais de emenda parlamentar do deputado estadual e chefe da Casa Civil, Cauê Macris e com a contrapartida de R$ 94.484,14 em recursos próprios.

Em janeiro, foram executadas as obras de melhoria da infraestrutura urbana.

A ação é proveniente do repasse de R$ 1 milhão que foi destinado ao município pela Secretaria de Desenvolvimento Regional com contrapartida da Prefeitura de R$ 521.089,98. Mais de 34 mil metros quadrados foram recapeados.