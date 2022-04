Estado autoriza que a Prefeitura use prédio da antiga Polícia Ambiental para instalar repartições públicas

Por meio de publicação feita no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no último dia 1º de abril, o ainda governador em exercício João Dória assinou o Decreto nº 66.621, de 31 de março de 2022, que autorizou o uso, em favor do Município de Adamantina, do prédio onde funcionava a Polícia Florestal/ Ambiental na Avenida Capitão José Antonio de Oliveira, nº 225 – defronte do Godoy.

A permissão concedida é a título precário e gratuito, por prazo indeterminado.

O documento estadual estipula também que o imóvel deve ser destinado apenas à instalação de repartições públicas municipais.

“A permissão de uso de que trata este decreto será efetivada por meio de termo a ser lavrado pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, do qual deverão constar as condições impostas pela permitente”, complementa o texto do Decreto.

A reportagem do Folha Regional fez contato com a secretária de gabinete Luciana Pereira para obter informações sobre quais departamentos deverão ser transferidos para o referido prédio. “Ainda é necessário aguardar que o Estado envie o Termo de Permissão de Uso, no qual constará todos os critérios estabelecidos. Então, somente após recebermos este documento que poderá ser definido a respeito da ocupação e quais departamentos poderão ser alocados naquele espaço”.