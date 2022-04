Cultura e Turismo de Adamantina promove “Ensaio Aberto”

A Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina inicia nesta quarta-feira (13), mais um projeto cultural e gratuito à população. Trata-se do “Ensaio Aberto, o encontro para quem gosta de Cultura”, das 20 às 22 horas, em frente a Biblioteca Pública “Jurema Citeli”.

A ideia inicial é a cada 15 dias promover este tipo de encontro. De forma descontraída, músicos independentes e outros ligados à Banda Marcial, Orquestra de Viola Caipira, Projeto Guri, Jazz Band Los Kandangos e outros farão ensaios e troca de experiência. Músicos da região também serão convidados.

Artistas de outros segmentos culturais e toda a população poderão participar. No local, haverá food truck para atender quem deseja consumir no local.

“A iniciativa surgiu após nossa visita recente à Tatuí, quando vimos a reunião de músicos após as aulas e aos compromissos profissionais”, ressalta o secretário de cultura e turismo Sérgio Vanderlei. “Vamos tentar promover a união de nossos artistas, de forma descontraída, e ao mesmo tempo oferecer mais uma opção cultural para nossa comunidade”, finaliza.

De acordo com a agenda cultural do mês de abril, no dia 27, quarta-feira, também ocorrerá o “Ensaio Aberto, o Encontro para quem gosta de cultura”, em frente a Biblioteca Municipal Jurema Citeli.