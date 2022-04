Clínica PAI Nosso Lar tem nova diretoria eleita para o biênio 2022/2024

Desde o último domingo (10) a Clínica PAI Nosso Lar de Adamantina conta com a nova diretoria e conselho fiscal eleitos. Os ocupantes dos cargos exercerão o mandato durante o biênio 2022/2024.

A diretoria executiva da entidade é presidida agora por José Valentim Saunite, tendo ainda como 1º vice-presidente Luis Eduardo Mazzini Bressan, 2º vice-presidente Jurandir Clapes, 1º secretário Francisco Irandi Simoncelli, 2º secretário Girlene Alves Bonato Morini, 1º tesoureiro Edmilson Sérgio Bernardes e 2º tesoureiro João Aparecido Ruza.

Já os conselheiros fiscais escolhidos são José Aurélio Pieretti (presidente), Vera Lúcia Fiorilo Cabrera (secretária) e Francisco Carlos Toffoli, José Dias Real e Marlei Borges (membros efetivos), além de Odair Luiz Sacoman, Milton Yoji Ura e José de Oliveira Santos Neto (membros suplentes).

O edital referente ao pleito havia sido publicado dia 22 de fevereiro de 2022. E a eleição ocorreu no último dia 10 de abril por meio dos trabalhos de comissão presidida por João Ortega e que teve como membros Sueli Saia e Kleber Bragato, bem como com a presença de integrantes das duas diretorias – a agora antiga e a atual – juntamente com o pároco da Matriz de Nossa Senhora de Fátima, José Afonso Maniscalco, e da juíza da 3ª vara da Comarca de Adamantina, Dra. Ruth Duarte Menegatti.