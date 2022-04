Betão F.C. vence de goleada o Iguaçú no Campeonato Varzeano

A equipe do Betão F.C./ Med Imagem superou sem dificuldade a excelente equipe do Parque Iguaçu, ao vencer de goleada por 5 a 2, com gols marcados por Nael e Marcelinho (2 cada) e Rian.

A partida que foi realizado no Estadio Municipal Antônio Goulart Marmo, pela terceira rodada do Campeonato Varzeano “New Ball” Municipal de Futebol de Campo, que teve ainda no segundo jogo as equipes da Lá Cure F.C./Bodão e Lagoa Seca F.C./ Hookah Valem, se enfrentando em uma grande partida com o placar ficando em 2 a 2.

A terceira rodada se encerra na quarta-feira (13) com mais dois jogos senxo: Perussi F.C. X Betão F.C/ Med Imagem e após Portuguesa X San Remo E.C.

CLASSIFICAÇÃO

Lá Cure -10, Lagoa Seca -7, Betão-6, Portuguesa- 3, San Remo e Iguaçu (1) e Perussi-0

ARTILHEIRO

João Paulo Dall Acqua com 7 gols da equipe Lá Cure F.C.

A competição organizado é promovida pela Selar (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Selar) sob a coordenação de Ronaldo Dutra e Luciano Neto.

REGULAMENTO

Todos os times se enfrentarão em turno único, classificando-se as quatro melhores pontuadas para próxima fase.

As duas equipes com as melhores campanhas na primeira fase jogarão pelo empate na fase semifinal.