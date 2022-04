Autoridades e lideranças discutem criação da Casa Afro

Representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes de coletivos afros de Adamantina, mantiveram reunião na sede do Fórum na tarde desta segunda-feira (11).

O prefeito Márcio Cardim levou pessoalmente ao conhecimento da juíza de direito dra. Ruth Duarte Menegatti a intenção do Município em colocar em prática um projeto que abrigará ações e programas voltados à comunidade afro de Adamantina e região.

O referido projeto já conta com apoio do Governo do Estado, que tem contemplado alguns municípios com ações semelhantes, e está em consonância com projetos do Governo Federal sobre a equidade racial e o desenvolvimento socioeconômico. Em Adamantina, vários locais estão sendo estudados para receber o projeto, que inicialmente recebe o nome de Casa Afro.

Agora Executivo, Legislativo, Judiciário e voluntários trabalham em conjunto para a realização deste sonho. Os próximos passos são a nomeação de um coordenador intersecretarial e a criação do plano municipal e do conselho de equidade racial. A criação da Casa irá correr em paralelo.

Estiveram presentes na reunião: do Judiciário, dra. Ruth Duarte Menegatti (juíza); do Executivo, Márcio Cardim (prefeito), Sérgio Vanderlei (Cultura e Turismo) e Gustavo Tanigutti (Saúde); do Legislativo, os vereadores Hélio José dos Santos, Cid Santos, Riquinha e Norico Saito; e representantes da comunidade afro, mãe Suzana de Oya, pai Clovis de Oxaguiã, Yuri Piardi Ortelan (ogã), Carlos Fernando Martins Angria (ogã), Jeferson Rodrigues filho (membro), Lincon Gabriel Ferreira Alves da Fonseca (sare), Wegliston Fernando Nascimento de Paula (ogã), Luciano Barboza dos Santos Junior (membro), Cintia Aparecida Loureiro de Oliveira (ekedy); mãe Cristina de Onirê- lê Axé Ogum Onirê, Hiago Donizeti (vice-presidente e coordenador do Núcleo de Educação e Cultura Negra do Grupo Gangazumba), Meire Cunha (presidente do Grupo Gangazumba de Cultura Negra e do Conselho Municipal de Cultura) e Edgar Cunha.

Na quinta-feira (7), uma comitiva de Adamantina foi recebida no Palácio dos Bandeirantes pelo secretário executivo do Centro de Equidade Racial para o Desenvolvimento Socioeconômico, Ivan Lima. Na oportunidade foi acordado o apoio do Governo do Estado neste projeto do município.