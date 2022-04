Adamantina será contemplada com repasse estadual para execução do Programa Nossa Rua.

O município receberá R$ 1.938.292,74 do Governo do Estado e investirá como contrapartida R$ 2.116.933,91 para execução de pavimentação (asfalto novo) em trechos que ainda não possuem infraestrutura.

O Programa Nossa Rua consiste em uma parceria inédita que foi firmada entre o Governo Estadual e os municípios com o objetivo de aplicar de forma igual recursos para que sejam executadas obras de pavimentação nas cidades.

A iniciativa estadual visa fazer com que as pessoas tenham conforto, segurança e inclusão social e, ainda, possibilitar que os imóveis sejam valorizados.

As ruas que serão contempladas com o Programa no município são:

– Rua Rio de Janeiro, n°0 – Jardim Brasil

– Rua João Latini, n°0 – Jardim Adamantina

– Alameda Francisco Bellusci, n°0 – Distrito Industrial Sr. Otávio Gavazzi

– Prolongamento da Alameda Aurora Mendes Cruz Del Valle, n°0

– Prolongamento Residencial Siqueira II

– Prolongamento da Rua Sergipe, n°0 – Jardim Brasil/Parque Residencial Itamaraty

– Prolongamento da Rua Gelindo Esperandio, n°0 – Parque Esmeralda/ Naur Bellusci”

Relembre

O prefeito Márcio Cardim participou do lançamento do Programa Nossa Rua, que foi realizado em agosto do ano passado no Palácio dos Bandeirantes.

De acordo com o Governo do Estado, a iniciativa visa firmar parcerias entre os municípios e o estado para melhorar a infraestrutura urbana de locais que ainda estão sem a devida pavimentação.

Com isso, a ação fará com que o trânsito nessas localidades ganhe segurança e a população tenha mais qualidade de vida. Ao todo, será investido o montante de R$400 milhões, sendo R$200 milhões de repasse estadual e o mesmo valor pelos municípios.