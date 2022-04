SP libera obras da Etec e Fatec em Marília e entrega 249 veículos na região

O Governador Rodrigo Garcia liberou nesta segunda-feira (11), em Marília, a construção da futura sede da Etec e da Fatec em Marília e entregou 223 veículos e maquinários do Nova Frota SP Não Para e 26 viaturas para reforçar o policiamento na região.

Além disso, ele também destinou R$ 183,8 milhões para obras de infraestrutura urbana, construção do Fórum, hospital, escolas estaduais e creches, além de intervenções viárias e convênios com municípios turísticos. O Governador inaugurou ainda o Poupatempo de Palmital e anunciou investimentos para habitação e segurança hídrica.

“Realizo o Governo na Área, transferindo o gabinete do Governador e também de toda equipe de trabalho dos secretários e secretárias para que possamos dialogar com a sociedade civil, com as autoridades da região, ouvir a nossa comunidade e também prestar contas daquilo que o Governo vem realizando”, disse Rodrigo. As ações foram anunciadas durante o encontro Governo na Área, que reúne autoridades do Governo do Estado, prefeituras e câmaras municipais para ampliar ações integradas entre as entidades governamentais.

A previsão é de que o Estado invista R$ 30 milhões no campus que vai abrigar as unidades da Etec e da Fatec. Em um terreno de mais de 7 mil metros quadrados, o projeto prevê a construção de edifício administrativo e pedagógico, bloco de convivência com auditório, quadra poliesportiva, cozinha e refeitório, estacionamento, entre outros.