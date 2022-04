Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina divulga agenda cultural do mês de abril

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação especial para o mês de abril com o objetivo de levar cultura e entretenimento à população de forma gratuita. Confira abaixo as datas das atividades.

No dia 13, quarta-feira, será realizada em frente a Biblioteca Municipal “Ensaio Aberto, o Encontro para quem gosta de Cultura”, das 20h às 22h.

No dia 24, domingo, acontecerá mais uma edição do “O Pôr do Som”, no Parque dos Pioneiros, a partir das 18h30.

No dia 27, quarta-feira, também ocorre o “Ensaio Aberto, o Encontro para quem gosta de cultura”, em frente a Biblioteca Municipal Jurema Citeli.

Fechando as ações, será realizado o Projeto Meu Bairro em Ação no dia 30 de abril, sábado, no Centro Comunitário do Jardim Brasil.

O Projeto Meu Bairro em Ação é uma parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Recreação; Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade.

A iniciativa visa levar as áreas atividades esportivas, de lazer, cultura, cidadania e que gerem interação para as cidades e os adolescentes.

Entre a programação, já foram realizadas no Parque do Pioneiros o Lançamento do Projeto Meu Bairro em Ação e “O Pôr do Som” com a banda estilo atrevido no último dia 3 de abril.