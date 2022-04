SAAMA instala 50 lixeiras de coleta seletiva no Parque dos Pioneiros

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), promoveu a instalação de 50 lixeiras de coleta seletiva no Parque dos Pioneiros.

A iniciativa visa dar continuidade às ações que vêm sendo implementadas no espaço após as obras de canalização que foram executadas em 2019.

Com o encerramento da canalização, o Parque dos Pioneiros recebeu grama e parque infantil através de investimentos com recursos próprios e iluminação com recursos provenientes do Município de Interesse Turístico (MIT).

Agora, dando sequência às obras de revitalização, as equipes estão realizando o plantio de palmeiras fênix, flores de diferentes tipos, mudas nativas, ipês, entre outros.

As lixeiras instaladas foram pintadas nas cores azul, vermelho, verde e amarelo. Na lixeira pintada na cor azul, devem ser jogados papéis; a cor vermelha deve receber embalagens plásticas como garrafas, sacos, sacolas, entre outros.

Na lixeira verde devem ser dispostas as garrafas de vidro e na amarela, os itens de metal como latas.

“Pedimos a conscientização da população para que não danifiquem as lixeiras e faça um trabalho de fiscalização, evitando assim que elas sejam estragadas”, pede o secretário da SAAMA.

Além disso, ele lembra que a disposição dos materiais de forma correta auxilia e muito os coletores na hora de fazer a separação e destinação adequada dos itens.

“E, ainda, contribuímos de forma efetiva com o meio ambiente, afinal somos um município VerdeAzul”, finaliza o secretário da SAAMA, Thiago Benetão.