Prefeitura de Adamantina adquire dois caminhões basculantes

A Prefeitura de Adamantina adquiriu dois caminhões basculantes. Para a aquisição dos veículos, foram investidos R$ 862.000,00 em recursos próprios.

Também chamado de caminhão caçamba, ele é empregado na execução de diferentes tipos de obra e, ainda, serve para efetuar o transporte de diferentes materiais que são empregados na construção.

O caminhão basculante é um veículo que traz agilidade às obras, porque com o emprego de um carregadeira, ele pode receber em sua carroceria o material que será retirado daquele espaço.

Desde 2017, o município renovou a frota em 57 veículos através de aquisição com recursos próprios, com emendas parlamentares e por meio de programas de doação do governo estadual e federal.