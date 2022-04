Adamantina Festa Car é sucesso e IAMA recebe mais de meia tonelada em alimentos

Realizado neste domingo (10), o Adamantina Fest Car foi sucesso de público e organização.

Pessoas de toda a região marcaram presença no Recinto Poliesportivo para prestigiar o campeonato de som, tuning e rebaixados que recebeu a participação de competidores de diversas cidades.

Além do ingresso de entrada, os participantes foram convidados para fazerem uma ação social com a doação de alimentos não perecíveis, sendo arrecadados 592 quilos que foram destinados pelo organizador Alex Onça ao Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina, o “IAMA”.

Com os donativos, cerca de 130 crianças que residem no Jardim Brasil, onde fica a sede do IAMA, serão beneficiadas.

Em conversa com a reportagem do Adamantina Net, Alex Onça destacou o sucesso da festa e agradeceu a colaboração de todos os envolvidos e os parceiros que apoiaram o evento.