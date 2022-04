Life FM e Cultura FM em tempo de “Semana Santa”

Na próxima semana, estarão ocorrendo as festividades religiosas da “Semana Santa”, portanto, trata-se de diversas atividades que estão conectadas com a “Fé” na perspectiva do Cristianismo.

Ainda, “cristão” está ligado às denominações religiosas que professam o “cristianismo”, assim, as Igrejas ou denominações que assumem a proposta mediada pelo tripé, a saber: Deus, Bíblia e Jesus Cristo, estão do mesmo lado quando o tema é “Semana Santa”.

Também, as controvérsias quanto as temáticas e outros desencontros relacionados com “dogmas religiosos”, deve ser entendido como uma escolha daquela Igreja ou denominação, ou seja, pode ser católico/a, evangélico/a, pentecostal ou neopentecostal.

Jornal do “Meio Dia”

Aproveitando este cenário que antecede ao período maior do “Cristianismo”, esteve participando do jornal do “Meio Dia” da Rádio Life FM, sexta-feira, 8, das 12h30 às 13h, o padre “José Afonso Maniscalco” da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Adamantina.

A entrevista esteve sob a responsabilidade editorial do jornalista diplomado e professor universitário, Sérgio Barbosa, ainda, representando a Rádio Cultura FM, emissora mantida e administrada pela UniFAI.

Nesta conversa, levantou-se diversos aspectos quanto ao tema central, ou seja, “Semana Santa”, porém, outras temáticas fizeram parte do diálogo, tais como: História da Igreja Cristã, Política e Teologia da Libertação.

Deve-se registrar que a visão do Padre José Afonso neste contexto que envolve a programação da Semana Santa e participação da comunidade católica de Adamantina, está em conexão com a realidade atual do país, ainda, em tempo de Pandemia, além dos problemas que envolveram todos (as) nestes dois últimos anos.

Programação

Estão programadas diversas atividades que envolvem a “Semana Santa”, tendo início com o “Domingo de Ramos” com a Benção, Procissão e Celebração na Igreja Matriz prevista para às 8h.

Também, nas Capelas “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (8h) e São João Batista (16h30, saída da Torre da FAI).

Ainda, todos os demais dias de semana, terão atividades direcionadas para as comemorações da “Semana Santa” com apoio das Paróquias, Padres e comunidade católica de Adamantina, bem como, dos (as) convidados (as) em geral.

O encerramento está previsto para ocorrer no Domingo de Páscoa, 17, na Matriz de Santo Antônio, a partir das 6h com a Procissão da Ressurreição, Missa e Café comunitário.

Nos horários das 9h e 19h, a solenidade religiosa da “Missa Pascal” na Matriz, quando todos (as) estarão recebendo a Benção para que a Semana Santa possa acontecer todos os dias para as famílias cristãs do Brasil.