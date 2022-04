Idoso e seu cão são encontrados sem vida no quintal de casa, em Adamantina

Um homem de 60 anos e seu cão foram encontrados sem vida na manhã deste sábado (9) em Adamantina, na Rua Antônio Shimidt Vilela, proximidades da Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Segundo familiares ouvidos no local pelo SIGA MAIS, hoje de manhã, o homem morava sozinho no imóvel. O último contato com ele ocorreu na terça-feira (5).

Eles contaram que hoje pela manhã um vizinho viu o cão do morador, sem vida, na área em frente ao imóvel, e decidiu contatá-los. Eles foram até o local. O corpo do homem estava caído no quintal, rente a uma área de serviço, no fundo da casa, já em estado de decomposição.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para as providências iniciais quanto ao caso. A área foi preservada para os trabalhos dos peritos da Polícia Científica. Com a conclusão do levantamento dos dados pelos peritos, o corpo do morador foi removido pelo serviço funerário, para exames necropsiais pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo familiares, após a liberação do corpo pelo IML, haverá o sepultamento no cemitério local. A previsão é que ocorra ainda hoje. A morte do morador provavelmente tenha ocorrido há cerca de três ou quadro dias.

O caso foi registrado, também, junto ao plantão da Polícia Civil, que investigará. Os laudos periciais deverão subsidiar a apuração para tentar identificar a causa da morte.