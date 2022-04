Celebração do Domingo de Ramos abre programação da Semana Santa nas Paróquias de Adamantina

A Semana Santa – ao lado do Natal, o período mais importante para a Igreja Católica que marca a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo – terá uma programação especial preparada pelas Paróquias de Adamantina. O momento marca também o fim do Tempo Quaresmal.

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

A abertura ocorre no Domingo de Ramos (10 de abril), quando haverá bênção, procissão – 1ª saída às 8h da sede dos Vicentinos; 2ª saída às 18h30 da Praça Estrela – e celebração.

Haverá ainda na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, procissão a partir das 8h com saída FATEC e depois missa. Também na Capela São João Batista, a saída será 16h30 da Torre da UniFAI.

Durante a semana a programação da Fátima traz: Segunda-feira –

19h30, Terço Doloroso na Paróquia; Terça-feira – 19h30, Missa e bênção dos Santos Óleos para os Sacramentos na Matriz de São José, de Osvaldo Cru; Quarta-feira – 19h 30, Procissão do Encontro e Missa na Paróquia (Mulheres: saída da Escola Navarro de Andrade; Homens: saída da Escola Champagnat); Quinta-feira – Santa Ceia do Senhor, às 19h30, Missa e Adoração até Meia-noite na Paróquia, bem como missa na Capela São João Batista; Sexta-feira – Paixão do Senhor, das 6 às 14h, Adoração às 15h na Paróquia e Capelas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São João Batista – Celebração da Paixão e Morte do Senhor, às 19h, Procissão do Senhor Morto saindo da Matriz de Santo Antônio até Matriz de Nossa Senhora de Fátima.

No Sábado Santo tem a Vigília Pascal, Missa e Renovação das Promessas Batismais (levar vela), às 19h na Capela São João Batista e às 20h na Paróquia de Fátima.

O Domingo de Páscoa será com a Procissão da Ressureição – saída Lar Cristão – às 6h, seguida por missa e café comunitário; também com a Missa Pascal às 9h e às 19h.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

Também com início no Domingo de Ramos, o primeiro momento acontece às 7h30 com a Procissão – benção dos ramos e saída da Praça Élio Micheloni –; depois, às 10h30 tem Missa com bençãos dos ramos na Igreja São Benedito e às 18h30 na Paróquia. Atenção! Neste dia não haverá missa nos outros horários de costume

Ao longo da Semana Santa, a programação reserva: Quarta-feira –, às 19h30, Celebração das Dores da Maria; Quinta-feira –, às 20h, Missa da Instituição da Eucaristia (e lava pés) e das 22h às 24h a Vigília da Adoração ao Santíssimo Sacramento; Sexta-feira –, das 7h às 12h – Vigília da Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 15h a Celebração da Paixão do Senhor e às 19h a Procissão do Senhor Morto com saída da Santo Antônio em direção à Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

Para o Sábado Santo está prevista a Vigília Pascal e Missa a partir das 20h.

No Domingo de Pascoa haverá, às 9h e às 19h, a Missa da Ressurreição na Paróquia Santo Antônio. Importante! Não haverá missa nos outros horários de costume.