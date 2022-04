Acusado de estuprar e matar a mãe idosa em Bauru é condenado a 42 anos de prisão

O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (7) e condenou o réu, de 42 anos, pelos crimes de feminicídio, com as qualificadoras de uso de meio cruel e para assegurar a ocultação de outro crime, e estupro de vulnerável.

De acordo com o Ministério Público, os depoimentos colhidos nos autos apontaram um comportamento agressivo do condenado, que agredia e ameaçava a vítima de morte em diversas ocasiões.

Durante as investigações do caso, o laudo necroscópico apontou que a mulher foi vítima de asfixia mecânica após a violência sexual. O nome do suspeito e da vítima não foram divulgados.