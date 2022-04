Acidente entre caminhão e moto mata mulher na SP-294

Uma mulher ficou gravemente ferida e acabou morrendo em decorrência de um acidente ocorrido na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), trecho conhecido como trevo do “Duas Barras” em Junqueirópolis.

Segundo a Polícia Rodoviária, a colisão lateral envolveu uma motocicleta Honda CG 150 cilindradas e um caminhão Scania / G120.

A mulher estava na moto e foi socorrida com ferimentos graves pela Base do Corpo de Bombeiros de Junqueirópolis e acabou falecendo ao dar entrada no Pronto Socorro de Dracena.



A vítima era moradora de Junqueirópolis e tinha 36 anos de idade.

Apesar do susto, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

As causas do acidente serão apuradas. A Polícia Militar Rodoviária atendeu esta ocorrência e contou com os apoios da concessionária que administra a rodovia.