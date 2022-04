Execução de reparos e melhorias no Parque do Sol é solicitada por vereador

Durante recente sessão ordinária realizada na Câmara Municipal o vereador Hélio José dos Santos (PL) apresentou pedidos à Prefeitura de Adamantina para que promova melhorias em diferentes pontos do Parque do Sol.

Na Indicação nº 106/22, o legislador solicita a realização de recuperação dos brinquedos danificados no parque infantil e ainda a instalação das traves e alambrados no campo de futebol localizados ao lado do Centro Comunitário ‘Dozina Pazin Dal Bello’.

Já na Indicação nº 107/22, o vereador reivindica amplo trabalho de recuperação de algumas ruas pavimentadas do bairro, que ainda não foram incluídas nos programas de recapeamentos.

“Em visita feita no parque do Sol, pudemos constatar que o parquinho e o campo precisam dessas melhorias, além do asfalto já que algumas ruas estão em péssimo estado de conservação. Portanto, estas áreas merecem uma atenção especial neste momento”, disse Hélio.

Ambas as solicitações, após passarem pelo plenário da Câmara, foram encaminhadas à Prefeitura para análise e tomada de providências cabíveis.