Corpo de bebê de um ano atacado por pitbull da família é enterrado em Botucatu

O acidente que repercutiu na cidade aconteceu na quarta-feira (6) na casa onde o bebê morava com o pai e a mãe, no bairro Jardim do Bosque, e foi provocado pelo animal da família.

Familiares não quiseram falar com a reportagem, mas vizinhos e amigos revelaram que o casal cuidava bem do único filho. “Sempre que encontrava com ele [pai] no serviço, ele mostrava as fotos e falava da felicidade de ter um filho. Ele é um rapaz muito bom e o Miguel era muito bem cuidado”, afirma Iracema Silva, amiga da família. Relembre o caso Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do menino estava estendendo roupa quando o filho foi ao quintal. O cachorro, então, o teria atacado. Ao perceber o ocorrido, a mãe tentou cessar os ataques, mas só conseguiu quando ofereceu ração para o cachorro. Ainda de acordo com o B.O., o cachorro, de 4 anos, foi adotado pela família e a mãe informou que ele era dócil. A equipe do canil municipal foi acionada para ir à residência e retirar o animal. O local também foi periciado. Segundo informações da Polícia Civil, a criança foi socorrida e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital das Clínicas (HC), mas não resistiu aos ferimentos. Os bombeiros também prestaram apoio. A Polícia Civil investiga o caso.