Caminhoneiro de 33 anos, natural de Adamantina é encontrado morto no Tocantins

O caminhoneiro Vicente Alves Neco, natural de Adamantina, foi encontrado morto em Araguaína no Tocantins.

Seu corpo foi localizado por populares na manhã de terça-feira (5), às margens da BR-153, próximo ao trevo agroindustrial nas imediações de uma empresa de transportes onde trabalhava.



O SAMU chegou a ser acionado com a suspeita de que ele estaria desmaiado, porém, seu óbito foi constatado pela equipe de socorristas.



Vicente tinha uma corrente de ouro e uma pulseira no braço. Ele havia sido visto na noite anterior com uma chave de caminhão pendurada no pescoço quando caminhava no pátio de um posto de combustíveis.



Ele estava sem documentos e foi identificado no Instituto Médico Legal.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa esteve no local e assumiu o caso.

Não foram divulgados dados sobre velório e sepultamento do corpo.