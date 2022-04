ARTIGO: Província em tempo de idas e vindas com as Mentes Medíocres…

“O fim do lobo, do leão, do touro e do burro… / Não mais cairá sobre eles o doce maná…” (Nostradamus)

Sérgio Barbosa (*)

Nesta quinta-feira, 7, ocorreram muitos desencontros mediados pelo DIA DO/A JORNALISTA, haja vista que em tempo de DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS, ainda, tem o BO.DO.QUIO PROVINCIANO com sua turma de ALOPRADOS/AS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Entretanto, pode-se registrar que até OUTUBRO, porém, espera-se os ventos do outro OUTUBRO, aquele que ocorreu em 1.917 (sic) possa marcar presença de um jeito ou de outro em tempo de MENTES MEDÍOCRES…

O tal do VIGILANTE PROVINCIANO acabou levando um TOMBO daqueles faz algumas semanas, todavia, TODO CUIDADO É POUCO com o DITO CUJO, tendo em vista as eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS em nome disto ou daquilo, ainda, sem menos e com muito mais…

De tudo o que se espera destas denominadas MENTES MEDÍOCRES que continuam circulando no CENÁRIO PROVINCIANO, pode-se acreditar que tudo pode acontecer até as próximas ELEIÇÕES em nome disto ou daquilo…

Mas, VOCÊ pode fazer a diferença neste CENÁRIO dominado pelos mesmos de sempre, ou seja, MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É A MESMA, isso serve para todos os lados de um mesmo lado nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Pode ser, ainda, que NOVOS VENTOS apareçam para dar um toque a mais nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, porém, a divulgação dos denominados FAKE NEWS pela equipe deste DESGOVERNO BOZZONARO com apoio da MANADA DAS MENTES MEDÍOCRES, também, pode complicar o MEIO DE CAMPO e até mesmo, dar um GOLPE em nome da ÉTICA e dos BONS COSTUMES…

Mas, voltando para o contexto PROVINCIANO, nada do que é pode ser aquilo que nunca foi, entretanto, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, haja vista o que ocorreu do outro lado do PODER INSTITUCIONALIZADO e deu no que deu, por isso e mais aquilo, TODO CUIDADO É POUCO até OUTUBRO…

Além disto sem aquilo, está lançada a CORRIDA ELEITORAL com os NOMES dos/as CANDIDATOS/AS para os cargos nas áreas EXCUTIVA (presidente e governadores/as) e LEGISLATIVO (estadual e federal) deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Da esfera NACIONAL para o cenário ESTADUAL, pode ser que aconteça algum DESENCONTRO entre os NOMES que aparecem como PRÉ-CANDIDATOS para este ou aquele CARGO ELETIVO, porém, o denominado CIRCULO VICIOSO deve prevalecer nestas ESCOLHAS e ponto quase final…

Nesta PROVÍNCIA que continua sendo do FAZ DE CONTA, deve-se considerar que um ou outro nome aparece na MÍDIA LOCAL, porém, pode ser apenas um dos muitos BALÃOES DE ENSAIO que são JOGADOS para os/as ELEITORES/AS como TESTES sem CRITÉRIOS quanto ao PRODUTO…

Nesta proposta, pode-se considerar que este PRODUTO está mais ou menos de ACORDO com a TEORIA DOS 4 P´s do MARKETING, ou seja, PRAÇA, PREÇO e PROMOÇÃO, porém, na perspectiva da área da GESTÃO ORGANIZACIONAL…

De um jeito ou de outro, como afirma o dito popular, TODO MUNDO TEM O SEU PREÇO neste MERCADO patrocinado e dominado pelo PODER ECONÕMICO desde o outro tempo do tempo neste mesmo tempo…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado, professor universitário e consultor na área de mídia organizacional.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com