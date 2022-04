Alamandas e Iguaçú vencem na abertura da Copa Master 40 anos

Com a presença de um bom número de esportistas, três partidas movimentaram a abertura da primeira rodada da 1ª edição da Copa Master 40 anos New Sport de Futebol Médio, nesta quinta-feira (7) na praça de Esportes do Parque Iguaçu.

Destaque para as equipes do Jardim Alamandas e Parque Iguaçu que venceram na estréia confira:

-Na primeira partida Us Pá Du Pá F.C. entre Jardim das Alamandas, vitória da Alamandas com gol de Evandro Sacoman.

-Já no segundo jogo o Amigos F.C. de Flórida Paulista e Laio F.C. empataram em 1 a 1, com gols de Sócrates (Flórida Paulista) e Rogerinho Carvalho (Laio F.C.)

-Encerrando a rodada o Parque Iguaçu/Desmonte SS/Marcão Auto Peças, com gol de Clodoaldo, fez seu dever de casa e venceu por 1 a 0, a equipe Andradina F.C.

-Descansou na rodada o San Remo E.C.

SEGUNDA RODADA NA ADPM

A segunda rodada está marcada para acontecer na ADPM (Clube da Policia Militar de Adamantina) com os seguintes jogos: No primeiro às 19h15, Us Pá Du Pá F.C. X Andradina F.C, no segundo San Remo E.C/ Marcos Construtor X Jardim das Alamandas e encerrando a rodada Amigos de Flórida Paulista X Parque Iguaçu.

SETE EQUIPES

Ao todo são sete equipes que participam desta competição organizada pela Selar (Secretaria de Esporte Lazer e Recreação de Adamantina) sendo elas: Andradina F.C., Amigos F.C/ Flórida Paulista, Laio F.C., Jardim das Alamandas, San Remo e Parque Iguaçu.

Essas equipes que estarão correndo atrás da bola em busca do título da competição.