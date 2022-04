Senhoras da ACREA de Adamantina participam do Festival Bon Odori da Liga Paulista

Bon Odori é uma festividade tradicional no Japão de agradecimento e alegria, onde famílias participam com danças simples que remetem a movimentos de trabalho rural, como colheita de arroz e escavação de minas de carvão. Por ter origem folclórica, as apresentações encantam pelo ritmo e caracterização dos dançarinos. A música, que combina diversos instrumentos tradicionais como flautas e tambores, orna perfeitamente com os movimentos fluídos da dança. Juntos, esses elementos são símbolos de equilíbrio, agradecimento e trabalho em equipe, alguns dos pilares da cultura oriental.