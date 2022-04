Secretaria Municipal de Assistência Social de Adamantina e CMDCA promovem capacitação para conselheiros tutelares

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou o primeiro encontro presencial de capacitação para os conselheiros tutelares.

O treinamento visa capacitar os participantes para o pleno exercício da função de conselheiro tutelar, conforme as atribuições definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além disso, tem como objetivo preparar os atores sociais ligados à temática da criança e adolescente, para contribuir com a atuação às garantias de direitos, deveres, política de proteção básica e assistência social. Participaram em conjunto os conselheiros tutelares e os conselheiros do CMDCA.

Ao todo, serão realizados 5 encontros tendo como foco a promoção de momentos de análise e reflexão do desenvolvimento dos direitos e contribuir para a formação do senso crítico, construir estratégias de intervenção dos conselhos tutelares junto a sociedade e a compreensão do seu papel enquanto agentes públicos.

Dentre os conteúdos, serão abordados temas como: O Conselho Tutelar e suas atribuições; Rede de Proteção e os Sistema de Garantias de Direitos e a atuação da rede com o Conselho Tutelar: assistência Social, Saúde e Educação; Oficinas de aprendizagem a partir da realidade e CMDCA e a interrelação com o Conselho Tutelar.