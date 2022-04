Prefeitura de Adamantina solicita implantação do Programa Casa SP Afro Brasil

O prefeito Márcio Cardim, o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei, a presidente do conselho de cultura, Meire Cunha e representantes da cultura afro do município participaram de um encontro com o secretário-executivo do Centro de Equidade Racial, Ivan Lima.

O secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, também participa da reunião, pois a Casa SP Afro Brasil também contempla questões de saúde.

O encontro teve como objetivo solicitar a intercessão e o apoio para a implantação do Centro de Apoio para a população negra de Adamantina, pois o município já conta com a área destinada para construção.

O Governo do Estado de São Paulo lançou o Programa Casa SP Afro Brasil, cujo objetivo é oferecer espaços de multiuso para o desenvolvimento regional e socioeconômico da população negra paulista.

A implantação do espaço em Adamantina visa o reconhecimento e valorização da história e cultura afro-brasileira, promoção de políticas públicas de desenvolvimento social e econômico, justiça e enfrentamento ao racismo religioso, institucional e estrutural.