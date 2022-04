Hélio Malheiros Junior anuncia pré-candidatura a deputado estadual nas Eleições 2022

Nesta quinta-feira (7) o advogado Hélio Vieira Malheiros Júnior declarou que será candidato a deputado estadual pelo partido “União Brasil” que é a junção do PSL com o DEM. A fala ocorreu em entrevista concedida ao radialista Jonas Bonssa ‘Sabiá’ no Grupo Joia de Comunicação.

“A pretensão de uma candidatura já vinha sendo construída desde quando ingressei no PSD, com a participação do dirigente estadual do Crea-SP. E, agora, com uma nova possibilidade, convencido pelo colega advogado Caio Augusto Silva dos Santos a ir para o União Brasil e assumir o posto de pré-candidato a deputado estadual ao lado dele [que sairá a deputado federal]. Além disso teremos a parceria do Vinicius Marinelli, presidente do Crea-SP”, contextualizou.

Hélio Vieira Malheiros Júnior é filho do ex-vereador e ex-secretário municipal Hélio Malheiros, mas entra na política pela primeira vez para concorrer a um cargo eletivo. Na vida profissional foi integrante de várias diretorias e também presidiu a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Adamantina e ainda fez parte da OAB São Paulo.

Desta forma, Adamantina tem confirmados dois pré-candidatos a deputado estadual para a disputa da Eleições 2022, marcadas para o dia 3 de outubro: Hélio Santos (Partido Progressista) e Hélio Vieira Malheiros Júnior (União Brasil) que já anunciaram oficialmente que concorrerão ao cargo na Assembleia Legislativo do Estado de São Paulo.