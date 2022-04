Carga de cadeados e isqueiros sem nota fiscal é apreendida durante fiscalização

Durante fiscalização, os policiais abordaram um veículo com placas de Garça (SP), conduzido por um homem de 24 anos, e um outro carro com identificação de Guzolândia (SP), que era dirigido por um homem de 41 anos e tinha um indivíduo de 24 anos como passageiro.

A PM realizou procedimento de busca nos veículos e constatou que havia uma grande quantidade de produtos oriundos do Paraguai, sem nota fiscal.

No carro com placas de Garça (SP) havia 12 caixas de isqueiros e cinco caixas de cadeados, totalizando cerca de R$ 3 mil em mercadorias. Já no automóvel, havia cerca de R$ 8 mil em produtos.