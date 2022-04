Campeonato Varzeano termina a segunda rodada com vitórias da Lagoa Seca e Lá Cure que mantém a liderança

O Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo foi palco de mais dois jogos pela segunda rodada do Campeonato Varzeano “New Ball” Municipal de Futebol de Campo de Adamantina.

As disputas ocorreram nesta quarta-feira (6), e reuniu um bom público que prestigiou o evento esportivo promovido pela Selar (Secretaria de Esporte Lazer e Recreação) e Prefeitura do Município de Adamantina.

O destaque da rodada foi a equipe da Lagoa Seca F.C/Hookah Valem que venceu com os gols marcados por Kitinho e Biel por 2 a 1, o time do Betão FC/ Med Imagem, que marcou o gol com Marcelinho.

Já no segundo jogo entre Lá Cure F.C. e Portuguesa. A Lá Cure F.C. manteve a liderança ao vencer por 3 a 0, com os gols de Elton Rebeco, Luis Mantovani e João Paulo Dall Acqua.

RODADA INICIOU NA SEGUNDA-FEIRA

A segunda rodada teve início na segunda-feira (5) com o time da Lá Cure F.C. goleando o Perussi F.C. por 20 a 1. No segundo o Parque Iguaçu e San Remo empataram em 2 a 2.

CLASSIFICAÇÃO

Lá Cure -9, Lagoa Seca -6, Betão-3, Portuguesa- 3, San Remo e Iguaçu (1) e Perussi-0.

ARTILHEIRO

João Paulo Dall Acqua (07) gols Lá Cure F.C.

TERCEIRA RODADA

A terceira rodada acontecerá nos dias 11 e 13 com seguintes jogos.

Segunda-feira (11)

No primeiro jogo às 19h15 – o Parque Iguaçu enfrenta o Betão FC/Med Imagem e no segundo jogo terá Lagoa Seca F.C./Hookah Valem X Lá Cure.

Finalizando a rodada na quarta-feira (13) jogam Betão FC/Med Imagem X Perussi F.C. e ainda San Remo X Portuguesa/Marquezim Veículos.

O Campeonato Varzeano Municipal de Adamantina, tem a organização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Selar) sob a coordenação de Ronaldo Dutra e Luciano Neto.

A competição tem a participação das seguintes equipes do Lá Cure, Betão F.C., Lagoa Seca F.C., Parque Iguaçu F.C., Portuguesa, San Remo E.C. e Perussi F.C.

Todos os times se enfrentarão em turno único, classificando-se as quatro melhores pontuadas para próxima fase. As duas equipes com as melhores campanhas na primeira fase jogarão pelo empate na fase semifinal.

ARBITRAGEM

Arbitragem é conduzida pela Liga de Futebol Judá Artigos e Eventos Esportivos de Lucélia coordenado por Júlio Moreno.