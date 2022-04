BRASIL 35 confirma ex-ministro da educação Abraham Weintraub como candidato a governador de São Paulo

Após o fechamento da janela eleitoral, o diretório estadual do BRASIL 35 – PMB ( Partido da Mulher Brasileira) confirmou nesta quinta (07) a pré-candidatura do ex-ministro da educação Abraham Weintraub para o cargo de Governador do Estado de São Paulo. Nesta manhã, também foi confirmado a pré-candidatura de Arthur Weintraub, ex-assessor especial do presidente Bolsonaro, que concorrerá ao Senado Federal por São Paulo.

“Temos que cuidar do futuro das nossas famílias, é hora de lutar por nossa liberdade”, afirmou Weintraub. “Estou retornando ao Brasil porque acredito que é preciso manter acesa a chama da defesa dos valores conservadores, a nossa pauta esquecida e subjugada aos interesses dos crocodilos do sistema. Nosso estado foi devastado em todos os sentidos, pessoas perderam empregos, perderam suas empresas, abaixaram as portas, perderam suas casas e seus sonhos. Voltei para defender São Paulo.”

O presidente da sigla em São Paulo, Laércio Benko, ressaltou a importância desta aliança com o grupo de Weintraub. “Após este período na diretoria do Banco Mundial, Weintraub retorna a São Paulo mais qualificado e experiente, com a mesma honestidade e transparência com que atuou como ministro da educação. Quando vaza uma gravação dele, não tem sacanagem, não tem propina, não tem rachadinha. Tem um homem honesto e corajoso, enfrentando poderosos e defendendo nossas famílias como se fosse a dele”, afirmou Benko.

O secretário-geral da executiva estadual Rodrigo Morais ressaltou a importância da construção politica dos conservadores. “O projeto político dos conservadores se desmantelou, principalmente a partir do fracasso do Aliança Pelo Brasil, relegando as nossas lideranças regionais a uma verdadeira orfandade política”. Ainda segundo Morais, “o presidente se manteve sem partido durante todo seu mandato, o que desorganizou completamente sua base de apoio político nas cidades. O BRASIL 35 abraçou estas pessoas e formou um exército de pré-candidatos e apoiadores em todo o estado”.

SOBRE ABRAHAM WEINTRAUB

Abraham Weintraub é economista, formado pela USP com carreira no mercado financeiro nacional, MBA no exterior e professor docente da UNIFESP. Atuou como Ministro da Educação no governo Bolsonaro de 2019-2020. O ministro que desmontava sistematicamente o sistema de corrupção instalado no MEC, atualmente é Diretor Executivo no Banco Mundial em Washington.

O BRASIL 35, também lançou um portal com conteúdo e informação ligados à pauta dos conservadores. Para acessar www.juntoscomweintraub.com.br