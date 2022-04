Avançam as obras para criação de praça na Avenida Antônio Tiveron

Dando continuidade ao projeto “Avenidas Responsáveis”, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Secretaria de Obras avança com as obras na Avenida Antônio Tiveron.

A área de cinco mil metros que é usada para acesso aos bairros recebeu calçamento acessível. A SAAMA ainda realizou o plantio de grama, de palmeiras fênix e ipês coloridos.

O espaço receberá bancos, lixeiras e terá ainda um espaço de homenagem, tanto às vítimas da pandemia do COVID-19 como para os profissionais de saúde que trabalharam durante a pandemia. Com essas modificações, o local terá um caminho acessível para pedestres além de se transformar numa nova área de lazer.

A mobilidade e a segurança também foram melhoradas na Avenida Antônio Tiveron por meio de um novo dimensionamento da via, implantação de canteiro central com flores e iluminação e, ainda, nova faixa para conversão livre à direita, no sentido centro, acessibilidade e o trânsito de pedestres.

PROJETO AVENIDAS RESPONSÁVEIS

O “Projeto Avenidas Responsáveis” consiste em uma parceria entre as Secretarias de Obras, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e de Planejamento e Desenvolvimento.

O objetivo do projeto é modernizar o sistema viário das principais avenidas da cidade por meio da implementação de sinalização, equipamentos de controle de tráfego e alteração do fluxo de veículos e, ainda, realizar campanhas educativas. A iniciativa visa garantir a segurança de todos os usuários das vias.

AVENIDAS ONDE O PROJETO JÁ FOI DESENVOLVIDO

Na Avenida Adhemar de Barros/ Avenida da Saudade no cruzamento com a Alameda Padre Nóbrega recebeu novo semáforo que entrou em operação no ano passado.

No local, ainda foi executada a implantação de canteiro central divisor de fluxo, melhorias e adequações da rotatória, acessibilidade e nova sinalização e delimitação de fluxo de veículos.

A Avenida Rio Branco também foi contemplada com o projeto em vários locais. Na esquina com a Rua Syrlene Rodrigues de Castro, por meio da execução da lombofaixa, instalação de prismas delimitando o fluxo, nova sinalização com ordenamento do tráfego e acessibilidade do local. As melhorias foram executadas com recursos próprios.

Ainda na Avenida Rio Branco esquina com a Avenida Santo Antônio foi instalado totem semafórico assim como no cruzamento com a Rua Joaquim Nabuco, por meio do convênio com Respeito à Vida.

No final do mês de março, entrou em funcionamento o conjunto semafórico no cruzamento da Avenida Rio Banco com a Rua Tetsushi Haga. A ação também foi executada com recurso próprio.

O projeto de intervenção na Avenida Deputado Cunha Bueno contemplou nova sinalização, execução de redutor de velocidade, implantação de canteiros centrais, geração de novas vagas de estacionamento para carros e motos, adequação da acessibilidade, criação de vagas especiais de estacionamento.