Adamantina participa de encontro promovido pela Associação da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Centro de Referência em Assistência Social, participou da 2ª Assembleia Geral Ordinária da Associação da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência – COEGEMAS/SP do ano de 2022 realizada na cidade de Valinhos.

Participaram do encontro a diretora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Thais Carmona e a Franciele Sanches de Assis, técnica do órgão. Durante o evento, foi realizada a palestra “Trabalho Social com Famílias”, ministrada pela assistente social Renata Aparecida Ferreira.

De acordo com a diretora do CRAS, a importância da participação no encontro está na oportunidade de obter a capacitação para quem atua com o Sistema Único de Assistência Social (Suas).

“A palestra tratou sobre a origem, significados atribuídos, e as possibilidades de enfrentamento das situações de vulnerabilidade vivenciada por toda a família, contribuindo para sua proteção de forma integral materializando a matricidade sociofamiliar no âmbito do SUAS”, explica.