Life fm e Cultura fm promovem debate sobre Mídia e Mercado

O contexto atual continua sendo mediado pelos desencontros patrocinados pela Pandemia em todas as áreas, assim, faz-se necessário estar em conexão com os novos paradigmas mercadológicos.

Desta forma, a promoção de entrevistas, visando o debate sobre temas que envolvem as áreas de Mídia e Mercado, são mais do que necessárias, ainda, na perspectiva em nível glocal, ou seja, do global para o local.

Entrevista na Life FM

Tendo como convidado, Márcio Barreto, ocorreu a entrevista no jornal do “Meio Dia” pela Rádio Life FM, das 12h15 às 13h, nesta segunda-feira, 4.

A pauta central da entrevista teve como temática a proposta que envolve o Mercado e Mídia ou vice-versa, considerando que são temas afins aos mesmos objetivos. quando se trata de ações envolvendo as denominadas e idolatradas estratégias de Marketing.

Barreto, possui formação em Marketing com especialização nesta área, também, desenvolve atividades como jornalista, sendo Editor responsável pelo jornal impresso “Adamantina Urgente” que está em circulação semanal.

Continua atuando no mercado como Empreendedor, portanto, Márcio está sempre em conexão com as táticas que envolvem todas as propostas conectadas com o Marketing, tendo em vista as novas exigências das Redes Sociais.

Contexto local

A entrevista esteve sob a coordenação do jornalista diplomado e professor universitário, Sérgio Barbosa, neste caso, representando a Rádio Cultura FM, pois, trata-se de um projeto de parceria radiofônica envolvendo duas emissoras, uma educativa e a outra, comunitária.

Barbosa, destacou no debate com o mercadólogo, Márcio Barreto, o cenário local na perspectiva regional, considerando o cenário mercadológico de Adamantina nestes últimos anos, ou seja, desde o ano de 1.999 até este ano em plena Pandemia.

De acordo com Barbosa, “tais entrevistas são necessárias para uma reflexão crítica frente aos problemas que ocorrem no interior, assim, o debate deve ser sempre pelo diálogo e com temas de interesse da comunidade”.

Próxima entrevista

Na próxima semana, no jornal do “Meio Dia” da Rádio Life FM, das 12h15 às 13h, estará marcando presença, o advogado adamantinense, Silvio Graboski, sendo que a pauta deste debate está direcionada para os lados da Memória, Cultura e Educação, também, “qual é o melhor vinho?”