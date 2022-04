Licitação para construção das 336 casas populares chega ao 6º mês sem definição

Aberto pela primeira vez em novembro do ano passado e ser suspenso temporariamente no começo de dezembro para adequações no edital, o processo licitatório para construção de 336 moradias por meio do programa Nossa Casa entra, agora em abril, no 6º mês sem definição quanto à empresa que executará as obras.

O futuro conjunto habitacional, denominado Naur Bellusci, será implantado no imóvel localizado na margem da Vicinal José Maria da Silva (Adamantina/Marápolis) na altura km 1,95.

A licitação tem como finalidade selecionar o loteador/construtor para implantação de empreendimento imobiliário horizontal. No entanto, o processo encontra-se mais uma vez em fase de estudos.

Em resposta a questionamento feito pelo Folha Regional, a Prefeitura de Adamantina informou nesta semana que “em conjunto com os técnicos do programa Nossa Casa, está sendo analisado o processo licitatório. Após essas análises, o processo licitatório será reaberto.” Mas não foi apontada uma data.

A aprovação do início da construção do conjunto habitacional foi dada em agosto de 2021. E o convênio entre o Governo do Estado de São Paulo e o Município ocorreu em 2020.

A última licitação foi feita no dia 9 de fevereiro, porém, foi considerada ‘deserta’, ou seja, nenhuma empresa manifestou interesse. E diante da situação, a Prefeitura se viu obrigada a fazer novas alterações no edital para atrair as empresas a concorrer. O que está sendo trabalhado neste momento.

A indefinição com relação ao certame foi também cobrada na Câmara Municipal durante a última sessão ordinário por meio do Requerimento nº 046/2022, que solicita informações sobre a situação da licitação para a construção das casas do empreendimento habitacional Naur Bellusci.

Adamantina é a primeira cidade do Estado de São Paulo a dar andamento ao Nossa Casa para a construção de moradias.