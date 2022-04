Casal é flagrado com drogas, revólver e quase R$ 8 mil em dinheiro

Porém, com a mulher, de 26 anos, havia R$ 2.970 em dinheiro. Já o homem, de 22 anos, estava com R$ 2.066, também em espécie. Ele confessou aos policiais que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas.

A equipe foi até a casa do casal, onde foram localizados uma pedra bruta de crack e porções prontas para venda, além de invólucros de maconha, e uma balança de precisão. Dentro do guarda-roupas, a PM também encontrou um revólver calibre 32 com numeração suprimida, com capacidade para seis cartuchos e carregada com cinco munições intactas, e mais R$ 2.960 em dinheiro.