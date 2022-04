Campeonato Varzeano finaliza hoje a segunda rodada com dois jogos

Após vencer de goleada por 5 a 0, o time do Parque Iguaçu em sua estréia no dia 30, na primeira rodada, a equipe da Lá Cure F.C. voltou a golear novamente, desta vez o adversário foi o time do Perussi F.C. que levou a goleada pelo elástico placar de 20 a 1, com os gols marcado por João Paulo Dall Acqua e Adrianinho (4), Luis Mantovani e Mauricio Augusto (3), Babidi e Bilica (2), Lucas Marques, Luizinho Senna (1). Com o resultado o time da Lá Cure F.C. permanece na liderança com 6 pontos ganhos.

A segunda rodada teve ainda no primeiro jogo Parque Iguaçu empatando em 2 a 2, com San Remo.

A arbitragem foi de Lucas Renato (Lucélia), Dominguinho (Pracinha) e Fábio Beiço (Adamantina).

RODADA DE HOJE

Nesta quarta-feira (6) mais dois jogos encerra a segunda rodada a partir das 19h00 confira:

Portuguesa enfrenta Lá Cure F.C. e no segundo Betão F.C./Med Imagem enfrenta Lagoa Seca F.C/RBG Hookah Valem.

CLASSIFICAÇÃO

Lá Cure -6, Lagoa Seca -3, Betão-3, Portuguesa- 3, San Remo e Iguaçu (1) e Perussi-0

O Campeonato Varzeano Municipal de Adamantina, tem a organização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Selar) sob a coordenação de Ronaldo Dutra Tuiuiu e Luciano Neto.

A competição tem a participação das seguintes equipes do Lá Cure F.C., Betão F.C., Lagoa Seca F.C., Parque Iguaçu F.C., Portuguesa, San Remo E.C. e Perussi F.C.

Todos os times se enfrentarão em turno único, classificando-se as quatro melhores pontuadas para próxima fase. As duas equipes com as melhores campanhas na primeira fase jogarão pelo empate na fase semifinal.

ARBITRAGEM

Arbitragem é conduzida pela Liga de Futebol Judá Artigos e Eventos Esportivos de Lucélia coordenado por Júlio Moreno.