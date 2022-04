Secretaria de Educação de Adamantina abre processo seletivo simplificado para assistentes de alfabetização voluntário

Interessados tem até sexta-feira (8) para efetuar inscrição

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, abre hoje (4) inscrições para processo seletivo simplificado de assistentes de alfabetização voluntário. Os interessados tem até sexta-feira (8) para efetivar sua inscrição na sede de cada escola onde o candidato está pleiteando uma vaga das 8h30 até as 11h e das 13h às 16h.

A inscrição deverá ser realizada pelo próprio candidato ou mediante procuração simples com poderes específicos e, em ambos os casos, acompanhada dos documentos obrigatórios.

Para participar da seleção o interessado deve ter no mínimo 18 anos; possuir no mínimo ensino médio; estar cursando o último ano do magistério, cursando a graduação em Pedagogia ou ter concluído o curso superior em pedagogia ou normal superior.

A seleção se dará apenas em etapa classificatória e eliminatória por meio da análise de currículo de acordo com as informações disponíveis no edital.

O assistente de alfabetização apoiará o professor alfabetizador nas unidades escolares vulneráveis ou não vulneráveis, poderá atuar em cada turma com carga horária de 5 horas, considerando que as escolas do Município enquadram-se no programa como não vulneráveis. O edital com todas as informações está disponível em www.adamantina.sp.gov.br

Sobre

O Programa Tempo de Aprender, ofertado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria nº 280, de 19 de Fevereiro de 2020, alterado pela Portaria nº 546, de 20 de julho de 2021 e consolidado pela resolução nº 06, de 20 de Abril de 2021.

O programa segue as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei n°9.364, de 20 de dezembro de 1996, bem como da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Resolução CBE/CP n° 2, de 22 de dezembro de 2017, direcionado a aprendizagem, tendo o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo como suas principais metas.