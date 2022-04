Filiado agora no PP, vereador Hélio Santos reafirma que será candidato a deputado estadual

O vereador adamantinense Hélio José dos Santos revelou que agora está filiado no PP (Partido Progressista) e então reafirmou que será candidato a deputado estadual nas Eleições 2022, marcadas para o dia 2 de outubro. Antes, ele estava no PL (Partido Liberal).

O anúncio da busca por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi feito na Tribuna da Câmara Municipal de Adamantina durante a sessão ordinária realizada na noite de ontem (segunda-feira).

Hélio, em seu discurso, disse que o novo partido deixou reservada a vaga para ele entre os candidatos da legenda.

“Em 2014 fui convidado e não pude assumir a candidatura. Em 2018 também. No PL estávamos avaliando a candidatura, mas agora é fato. Com muita humildade, muita experiência, muita honra e muito trabalho, acredito estou pronto para assumir mais um desafio em minha vida pública”, declarou.

Na carreira profissional, Hélio exerce o posto de supervisor de ensino da Secretaria Estadual da Educação na Diretoria de Ensino de Adamantina.

No exercício do 5º mandato como vereador (1997/2000, 2001/2004, 2013/2016, 2017/2020 e agora 2021/2024), o agora pré0candidato a deputado estadual é o atual líder da Administração Márcio Cardim na Câmara Municipal e traz ainda na bagagem já ter sido presidente do Poder Legislativo de Adamantina.