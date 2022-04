Acidente entre dois veículos deixa uma vítima leve e outra grave

No início da tarde desta terça-feira (5), o Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado devido a uma colisão transversal no trevo de acesso a Parapuã na Rodovia Assis Chateaubriand.

Imediatamente foram deslocados para o atendimento uma Unidade de Resgate e um caminhão Auto Bomba e Salvamento.



Ao chegar no local foi constatado que um veículo Gol tentou cruzar a SP-425 e interceptou a trajetória de um veículo Parati.

Duas pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave. As vítimas foram socorridas seguindo todos os protocolos estabelecidos para salvamento veicular e foram levadas para Santa Casa de Parapuã.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência e a Polícia Militar de Parapuã e agentes do DER auxiliaram na sinalização.