40 casos de dengue são confirmados em Adamantina

Em boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, Adamantina confirmou 40 casos de dengue no município. Anteriormente, 25 casos estavam confirmados. 179 casos foram notificados.

Os bairros que concentram os casos são: Conjunto Mario Covas; Vila Cicma; Jardim Tipuanas; Campos Verdes; Centro; Vila Industrial; Jardim Adamantina; Vila Olivero; Jardim America; Estância Dorigo; Jardim Primavera; Vila Freitas; Jardim Bela Vista; Residencial Eldorado 2; Jardim das Acácias; Residencial Italia; Jardim Paulista.

O Departamento de Controle de Vetores segue com ações com o objetivo de combater o mosquito Aedes Aegypti. Os profissionais estão fazendo as visitas de rotina tendo como foco acabar com os criadouros, nebulização nos bairros em que os casos foram confirmados.

“Pedimos mais uma vez que a população colabore. Temos atuado para evitar a confirmação de mais casos, porém é fundamental que cada um cuide do seu quintal!”, pede a chefe do controle de vetores, Francine de Brito Alves.

Em caso de sintomas, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Myriam Rocha Prado, orienta a população a procurar atendimento médico em uma das unidades básicas de saúde do município.

“Os sintomas mais comuns da dengue são: febre alta, dores no corpo, dor de cabeça e nas articulações, entre outros. Procure o médico, pois a dengue pode matar!”, finaliza.