Prefeitura de Adamantina lança Programa Meu Bairro em Ação

Ontem (3), a Prefeitura de Adamantina realizou no Parque dos Pioneiros o lançamento do Programa Meu Bairro em Ação. A iniciativa contou com a participação de crianças, adolescentes e famílias.

A programação levou ao local inúmeras atividades como: Rua de Lazer; Oficinas; Esporte; Cultura; a Banda Marcial de Adamantina (BAMAD) e o Ônibus Roda Cultura. Para encerrar o dia, foi realizado o evento o “Pôr do Som”, um show com a Banda Estilo Atrevido.

A ação visa levar as áreas atividades esportivas, de lazer, cultura, cidadania e que gerem interação para as crianças e os adolescentes dos bairros.

O Projeto Meu Bairro em Ação é uma parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Recreação; Assistência Social; Fundo Social de Solidariedade e, ainda, com a Santa Casa de Adamantina por meio da ação Missão que Cura que levará médicos, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde para prestarem atendimento aos participantes.

A cidade foi dividida em 7 setores, conforme as cores do arco-íris. O primeiro setor que receberá as atividades é o violeta que contempla os bairros: Jardim Brasil, Vila Jardim, Vila Jamil de Lima, Morada do Sol, Conjunto das Azaléias, Jardim Oriente, Conjunto Habitacional Murilo Jaccoud e Parque Itamaraty.

As atividades serão realizadas no sábado, 30 de abril, às 9h no Centro Comunitário do Jardim Brasil. As próximas datas serão: 28 de maio, 25 de junho, 30 de julho, 27 de agosto, 24 de setembro, 29 de outubro e 26 de novembro.