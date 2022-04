Fila dupla, uso de celular e cinto de segurança são os principais motivos de multas em Adamantina

Em resposta a solicitação feita pelo Jornal Folha Regional, nesta semana o Demtran (Departamento Municipal de Trânsito) informou quais são as principais infrações cometidas no trânsito de Adamantina.

O objetivo do questionamento era saber qual os maiores motivos de autuações aplicadas no município nestes três primeiros meses de 2022.

Apenas para contextualizar, vale destacar que a Cidade Joia conta atualmente com uma frota de aproximadamente 28 mil veículos.

De acordo com o resultado do levantamento apresentado à reportagem, existem quatro violações às leis de trânsito cometidas com maior constância pelos motoristas adamantinenses: Estacionar em fila dupla – Infração grave (5 pontos), multa de R$ 195,23; Dirigir veículo usando-se de telefone celular – Infração média (4 pontos), multa de R$ 130,16; Dirigir veículo manuseando celular – Infração gravíssima (7 pontos), multa de R$ 293,47; Deixar o condutor de usar o cinto de segurança – Infração grave (5 pontos), multa de R$ 195,23.

Ainda com base nas informações prestadas pelo Demtran, 95% do valor das autuações aplicadas por meio do talão municipal têm o montante revertido para o Município, com a obrigatoriedade de ser utilizado nos serviços do Departamento de Trânsito, conforme Portaria nº 407, de 27 de abril de 2011 – Cartilha de Aplicação de Recursos Arrecadados com a Cobrança de Multas de Trânsito; já os outros 5% restantes são revertidos ao FUNSET (Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito).