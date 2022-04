Campeonato Varzeano 2022 abre a 2ª rodada na noite de hoje

Terá continuidade nesta segunda-feira (4), no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo ‘, o Campeonato Varzeano New Ball de Futebol de Campo 2022. A competição, que tem a organização da Selar (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação), abre a 2ª rodada com as seguintes partidas: 19h15 – o Parque Iguaçu enfrenta o San Remo EC; em seguida o La Cure FC pega o Perussi FC.

Na próxima quarta-feira (6) dois jogos fecham a rodada: 19h15 – a Portuguesa tem confronto contra o La Cure FC; depois, o Betão FC/Fernando Emed Jacinto duela com a Lagoa Seca FC/RBG Hookah Valem.

CLASSIFICAÇÃO

Após a spartidas da 1ª rodada a classificação ficou da seguinte forma: Lá Cure, Betão FC, Lagoa Seca FC e Portuguesa todos com 3 pontos; San Remo , Perussi e Parque Iguaçu ainda não pontuaram na competição.

Na foto o bom goleiro Lui: experiência na equipe da La Cure.