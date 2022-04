Adamantina vacina contra gripe idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde

.

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que tem início hoje (4), a vacinação de idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde contra a gripe. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde do município das 8h às 16h30.

Os munícipes que pertencem a UBS da Vila Cicma podem procurar o Centro Integrado de Saúde (CIS) para receber a dose, pois a unidade já retomou suas atividades de rotina. Este ano, o Governo do Estado de São Paulo dividiu por faixas etárias.

De acordo com o informe técnico recebido pela Secretaria de Saúde de Adamantina, a administração das vacinas contra a gripe e COVID-19 poderão ser aplicadas de forma simultânea nos adultos, bem como outras vacinas que pertençam ao Calendário Nacional de Vacinação.

Os idosos com 80 anos ou mais que ainda não receberam a vacina contra a Influenza também devem procurar as UBS para serem imunizados contra a Influenza.

Para profissionais de saúde

Está sendo realizada concomitantemente uma campanha com o objetivo de colocar em dia a vacinação dos profissionais de saúde com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

A orientação é que a pessoa leve sua carteira de vacinação para que seja feita uma avaliação no posto de saúde.