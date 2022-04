Adolescentes são flagrados pela PM após furto de dinheiro em residência de idosos em Adamantina

Dois adolescentes de 14 e 15 anos de idade, que são atendidos por uma instituição de Adamantina foram flagrados pela Polícia Militar na tarde de ontem (4) após furto de dinheiro em uma residência de um casal de idosos.

O furto ocorreu na área central da cidade e a Polícia Militar abordou os dois menores após apresentarem atitude suspeita e que ao avistarem a viatura dispensaram certa quantia em dinheiro em um terreno e na via.

Foram localizados R$ 644 em notas diversas e ao serem questionados, os dois menores informaram que haviam subtraído o valor em uma residência de dois idosos.



Os dois menores também possuíam dinheiro nos bolsos.

Os idosos foram localizados e reconheceram a posse do dinheiro. Eles também informaram que viram os dois menores no quintal de sua residência e que o dinheiro havia sido subtraído de um quarto do imóvel.

A ocorrência foi apresentada ao delegado de Polícia Dr. Hilton Testi Renz que após registrar os fatos, liberou as partes envolvidas.