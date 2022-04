Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina promove “Pôr do Som”

Evento ainda contempla o lançamento do Projeto Meu Bairro em Ação

Domingo, 3 de abril, a partir das 18h30 no Parque dos Pioneiros, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoverá o “Pôr do Som” com a banda Estilo Atrevido.

Além disso, a partir das 15h também no Parque dos Pioneiros acontece o Lançamento do Projeto Meu Bairro em Ação. A iniciativa traz: Festival de Pipas; Rua de Lazer; Oficinas; Esporte; Cultura; a Banda Marcial de Adamantina (BAMAD) e o Ônibus Roda Cultura.

Depois do lançamento, será divulgada as datas das atividades que serão realizadas nos bairros do município. A iniciativa visa levar as áreas atividades esportivas, de lazer, cultura, cidadania e que gerem interação para as cidades e os adolescentes.

O Projeto Meu Bairro em Ação é uma parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Recreação; Assistência Social; Fundo Social de Solidariedade e, ainda, com a Santa Casa de Adamantina por meio da ação Missão que Cura que levará médicos, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde para prestarem atendimento aos participantes.

“Após esse período tão grande de restrições, poderão voltar com as nossas atividades em virtude da melhora da situação epidemiológica do município. Convidamos a família adamantinense para participar”, afirma o secretário de cultura, Sérgio Vanderlei.