Cafeicultura Eldorado e Treviolo Café recebem alunos de Agronomia em visita técnica

Alunos do 1º termo do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realizaram uma visita técnica no último dia 26 de março à Cafeicultura Eldorado, no Bairro do Pavão, na zona rural de Adamantina. A atividade foi organizada pela coordenação do curso de Agronomia e acompanhada dos docentes Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, Prof.ª Dra. Eliana Cristina Generoso Konrad e Prof.ª Ma. Josiane Lourencetti.

Os alunos e professores foram recepcionados pelo sócio-proprietário Edson Frasson Teixeira, que falou sobre os motivos que trouxeram a empresa para Adamantina. Ele explicou que o município tem condições edafoclimáticas parecidas com a região de origem do café robusta (Coffea canephora), na África, além das raízes da família estarem ligadas ao município.

O empresário mostrou a importância de se manter um padrão de qualidade do campo ao processamento, citando que esse café sempre chega em formato de grãos aos clientes e que o produto é moído na hora da extração do espresso. Falou sobre o preparo do blend, que carrega conhecimento, pesquisa e amor para uma experiência sensorial marcante.

Os grãos, que colhidos, secados e beneficiados no estágio certo de maturação, concentram acidez, sacarose, óleos, aromas e sabores na medida certa. “O nosso blend está intimamente ligado à ideia de acolher e cativar. Para chegar a ele, mais de 40 variedades de café originárias de diversas regiões produtoras no mundo foram selecionadas”, explicou Edson Teixeira.

No ano de 2008, iniciou-se uma parceria público-privada com o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e a Agência Paulista Tecnologia Agronegócios (APTA) Regional de Adamantina para plantio e acompanhamento da área experimental de produção de mudas.

Atualmente a Cafeicultura Eldorado produz mudas adequadas para as condições climáticas da região da Alta Paulista e fornece para produtores independentes de diversos municípios.

O sócio-proprietário ainda explicou sobre construção de máquinas para extração dos aromas e sabores do café espresso natural, sobre a produção de café verde para compor os blends especiais de café torrado em grãos, a produção de microtorradores para entregar café torrado fresco a consumidores finais e sobre o projeto de integração de cafeicultores independentes no processo de produção de cafés especiais do grão à xícara.

Na sequência, o engenheiro agrônomo e de alimentos, João Paulo Figueiredo, apresentou algumas amostras de café arábica e de robusta, destacando as principais diferenças entre estas espécies. João explicou aos visitantes o processo de armazenamento dos grãos e apresentou os silos da empresa assim como, os cuidados a serem observados para manter a qualidade desses grãos.

Os processos de torrefação e empacotamento do café foram explicados por André Tiveron Teixeira. A etapa da torra é fundamental para transformar o café em uma bebida de boa qualidade, ou seja, uma bebida encorpada, doce, de cor caramelo e que deva ser apreciada por qualquer bebedor de café. Para que isso ocorra, devem ser observados o tempo de torra e a temperatura.

Para finalizar a visita, o engenheiro João Paulo levou a equipe para visitar a lavoura de café robusta e do viveiro de produção de mudas de café.

“Nós, da Cafeicultura Eldorado e Treviolo Café, agradecemos a visita dos responsáveis e alunos da UniFAI, pelo envolvimento de todos com o projeto do grão à xicara uma vez que o Café Espresso Natural é o resultado do compartilhamento, intimidade e amizade”, finalizou Edson.

A coordenação do curso de Agronomia agradece a equipe da Cafeicultura Eldorado e Treviolo Café pela recepção, explicação e oportunidade de conhecer as instalações dessa empresa. Esse tipo de atividade e intercâmbio é de fundamental importância para a formação técnica dos futuros engenheiros agrônomos.