Autor dos livros “Reviver Adamantina”, João Carlos Rodrigues realiza palestra na Escola Champagnat”

No dia 31 de março foi realizada uma Palestra sobre a história de Adamantina aos alunos da terceira série da Escola Champagnat.

Durante a Palestra foram apresentadas imagens desde o desbravamento, a abertura do primeiro caminho que dava acesso ao Patrimônio, abertura da primeira rua, vendas das terras, a luta pela emancipação, origem do nome, primeira eleição municipal, chegada do trem e o primeiro semáforo instalado no município.

A Palestra foi ministrada pelo autor dos Livros Reviver Adamantina I e II, João Carlos Rodrigues.