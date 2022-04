ARTIGO: Província e “Madalenas” arrependidas…

“Breve é a loucura, longo o arrependimento.” (Friedrich Schiller)

Sérgio Barbosa (*)

Isso mesmo, do jeito que as coisas estão caminhando nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tudo pode acontecer de um jeito ou de outro, ainda, para todos os lados de um mesmo lado…

As denominadas MADALENAS ARREPENDIDAS, ou seja, pode ser deste e do outro lado quanto ao gênero, portanto, como diz o dito popular, DE MÉDICO/A E DE LOUCO/A, TODO MUNDO TEM UM POUCO…

Assim, afirmou o poeta do outro tempo do tempo, CAMINHA A HUMANIDADE nas idas e vindas deste DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Deste lado, tem o BO.DO.QUIO PROVINCIANO pra fazer a diferença com seus desencontros mediados por isto e mais aquilo, haja vista as eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS patrocinadas pelo PODER pelo PODER em busca do PODER…

Também, o DITO CUJO que continua sendo o eterno VIGILANTE PROVINCIANO, a saber, aquele que PENSA que sabe tudo e no fundo não sabe nada de nada…

Ah! As tais MADALENAS ARREPENDIDAS continuam circulando pelos quatro cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, como sempre, seguindo aquele BERRANTE que conduz as MENTES MEDÍOCRES para o ABISMO SECULAR…

Não se pode esquecer da ALICE que sempre se achou a BELA que estava acima de tudo e de todos, tal qual a BARBIE e tantas outras que apareceram e sumiram sem deixar rastro pelo caminho…

Isso sem deixar de lado as muitas DESPEDIDAS por causa dos acertos que eram REMENDOS e ponto quase final, todavia, nada pode ser para todo o sempre neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Hoje, 31 de março, DIA DO GOLPE DE 1.964, porém, o artigo está sendo postado no dia 1 DE ABRIL, pra variar, pode-se aproximar com toda a certeza este GOLPE das eternas MENTIRAS propagadas pelo DESGOVERNO BOZZONARO…

Tais considerações são necessárias, tendo em vista que a MÍDIA PROVINCIANA continua a mesma de sempre, assim, pelo menos um ou outro ARTICULISTA pode fazer a diferença por meio da proposta OPINATIVA, neste caso, sempre que possível, utilizando das PALAVRAS e da TERCEIRA PESSOA para muitos OLHARES sobre SI MESMO/A…

Mas, VOCÊ pode fazer a diferença por meio da REFLEXÃO CRÍTICA sobre este CENÁRIO em que se encontra, porém, TODO CUIDADO É POUCO com as PALAVRAS e ADJETIVOS sobre os fatos que ocorreram e continuam acontecendo nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

__________________________

(*) jornalista DIPLOMADO e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com